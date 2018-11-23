تعرف على نتائج اليوم من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم

2018/11/23 | 21:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وشهد ملعب التاجي، مفاجأة الأسبوع الثامن بإلحاقه الخسارة الأولى بفريق القوة الجوية بعدما تغلب عليه بهدف نظيف حمل توقيع اللاعب شريف عبد الكاظم.وفي المباراة الثانية، حقق أربيل فوزاً مهماً على مضيفه فريق الحسين، بتغلبه عليه 2-1، في اللقاء الذي أقيم على ملعب الكرخ، حيث سجل ثنائية أربيل كل من احمد سرتيب وأركان عمار.وفي المباراة الثالثة، قاد اللاعب مازن فياض فريقه النفط للفوز على البحري 1-0، في اللقاء الذي أقيم على ملعب الصناعة.وتختتم مباريات الجولة يوم غد السبت، بإقامة مباراتين، الأولى تجمع بين الشرطة ونفط ميسان على ملعب بغداد، والثانية بين نفط الوسط والزوراء على ملعب النجف الاولمبي.انتهى.ص.هـ.ح.

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