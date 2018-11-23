هجوم مسلح على مركز شرطة في ليبيا

2018/11/23 | 21:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وبحسب المصدر، إن "مجموعة مسلحة دخلت إلى المنطقة وسيطرت على مركز الشرطة وسط المدينة".وأعلن المركز الإعلامي في تازربو إن "الأنباء الأولية تفيد بهجوم مجموعة مسلحة يرجح بأن تكون من عصابات داعش الارهابية على مركز شرطة تازربو" مضيفاً أن "الاشتباكات لا زالت قائمة في محيط مركز الشرطة وسماع أصوات الرصاص".انتهى .ك ر

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