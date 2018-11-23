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ادارة كركوك توفر الخدمات لها احدى العشائر تحول الاراضي الزراعية الى قطع سكنية
2018/11/23 | 22:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كاروان الصالحي – كركوك التزمت إدارة محافظة كركوك الصمت، تجاه فرز الاراضي الزراعية وبناء مئات المنازل بصورة غير قانونية جنوب شرق المدينة، ولم تكتفي بذلك حيث قامت بإيصال الخدمات لهم كالمياه والكهرباء.

الاراضي الزراعية التي تباع على شكل قطع تبلغ مساحتها 200 مترا، تقع في قرية الرجيبات والتي تعود ملكيتها لعشيرة اللهيب، تم فرزها بصورة […]

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