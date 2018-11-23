English | وظائف


شاهد بالفيديو | المرصد الخبري مع استبرق الربيعي - 2018/11/23
2018/11/23 | 22:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شاهد بالفيديو | المرصد الخبري مع استبرق الربيعي - 2018/11/23

مصدر الفيديو: hv7CnVcfeJ0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو | المرصد الخبري مع استبرق الربيعي - 2018/11/23) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو | المرصد الخبري مع استبرق الربيعي - 2018/11/23) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).


كامل التفاصيل في: قناة الفرات ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ في رحاب الحضرة النبوية الشريفة / الجزء الثالث
⋙ أهلا كاكه مسعود
⋙ مكتب عبد المهدي يصدر بيانا بشأن اجتماع خلية الازمات حول السيول
⋙ بيان صحفي حول ترؤس السيد عادل عبدالمهدي الإجتماع الطارئ لخلية ادارة الأزمات المدنية لمعالجة آثار السيول واغاثة المواطنين المتضررين
⋙ عيد من وهم
بالفيديو والصور
⋙ فيديو: طائرة من سلاح الجو الاردني تخلي 4 جنود عراقيين اصيبوا بانفجار عبوة ناسفة
⋙ شاهد بالفيديو | الفساد في العراق
⋙ بالصور.. بسبب الامطار سقوط غرفة منزل على عائلة يؤدي إلى وفاة طفل وإصابة والدته وشقيقه الأصغر
الأكثر شيوعا