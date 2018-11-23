2018/11/23 | 22:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ شرطة ميسان تعتقل زوج ساعد زوجته على قتل ابن طليقها

23/11/2018 21:38:00 PM | عدد القراءات : 1

واع/ بغداد

أعلنت قياده شرطة ميسان، الجمعة، إعتقال الشخص الثاني المشارك بجريمة قتل الطفل البالغ من العمر خمس سنوات خلال ساعات قليله من عملية قتله في المحافظة.

وقالت المديرية في بيان تلقته (وكالة انباء الاعلام العراقي واع) ان"مفارز مركز شرطة الجوادين التابع إلى قسم شرطة البلدة تمكنت بعد جهود متواصلة من إعتقال المتهم الثاني منفذ جريمة تعذيب وقتل الطفل " ابن طليق زوجته" والتي اشتركت في عملية قتله، خلال الساعات القليلة الماضية من عملية قتله ، و ضبط بحوزته سلاح ناري نوع مسدس".

واضافت: "اتخذت الإجراءات القانونية بحقه من قبل المركز المختص وأحيل للقضاء الذي قرر توقيفه وفق الماده ( ٤٠٦ ) جرائم القتل العمد، ومازال التحقيق مستمر بغية معرفة الدوافع و الأسباب التي دفعت المتهم لتنفيذ هذه الجريمة البشعة".

هذا ويذكر إن والدة الطفل المجنى عليه المشتركة في قتله تم إلقاء عليها.

يشار الى ان امراة وطليقها قتلوا ابنها البالغ من العمر 5 سنوات، بعد تعذيبه في احدى نواحي محافظة ميسان.

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