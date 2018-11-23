القنصل الإيراني في السليمانية: زيارة البارزاني حافلة بالمكاسب وتبشر بمستقبل آمن وزاهر للعراق

2018/11/23 | 22:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو- السليمانيةأكد القنصل الإيراني في السليمانية، سعدالله مسعوديان، أن زيارة الرئيس مسعود البارزاني إلى بغداد حافلة بالمكاسب "وتبشر بمستقبل آمن وزاهر للعراق"، مشيراً إلى أن "نتائج ومكاسب هذه الزيارة ستعود بالنفع على الشعب العراقي خلال الأشهر القادمة".وقال مسعوديان لشبكة رووداو الإعلامية: "زيارة السيد البارزاني إلى بغداد جيدة وحافلة بالمكاسب، وبالنسبة لنا في جمهورية إيران الإسلامية فإن معالجة الخلافات بين بغداد وأربيل أمر مهم، وبالتأكيد كلما وجدت علاقة أكثر متانة بين الجانبين على أساس المواطنة، فإن ذلك سيساهم بتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد ودعم وحدة الأراضي العراقية".وأضاف أن "الاستقبال الحافل للسيد البارزاني من قبل رئيس الوزراء العراقي والتصريحات المتفائلة للجانبين تبشر بمستقبل جيد وآمن وزاهر للعراق..الحمدلله هذه الزيارة مهمة جداً وجيدة، ونحن واثقون من أن الشعب العراقي سينتفع من نتائج ومكاسب هذه الزيارة خلال الأشهر القادمة".وبشأن دور إيران للمساعدة في تطبيق الدستور، قال مسعوديان: "هناك عدة وزارات بيد الكورد..وجمهورية إيران الإسلامية بحكم الصداقة الجيدة مع قادة كوردستان العراق ومسؤولي الحكومة المركزية مستعدة للإسراع من عملية تطبيق الدستور، وأتمنى أن تبشر الحكومة العراقية الجديدة بتطبيق الدستور بالكامل والأخذ بنظر الاعتبار حق المواطنة للعراقيين".ورداً على سؤال بشأن سبل تخفيف تأثير العقوبات الأمريكية على بلاده، قال القنصل الإيراني: "اؤكد بأن العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وإقليم كوردستان والعراق قوية ومتينة لدرجة لا يمكن فيه للمتربصين إحداث فجوة فيها أو إضعافها..وشعبا العراق وكوردستان يطالبان برفع الحصار أيضاً لأن العلاقات التجارية تصب في مصلحة الطرفين، ولا شك أن عدم موافقة العالم على هذا الحصار اللاإنساني، سيؤدي إلى تراجع الولايات المتحدة شيئاً فشيئاً، كما أعفت العراق من هذا الحصار".ووصل الرئيس البارزاني، اليوم الجمعة، إلى مدينة النجف، قادماً من العاصمة العراقية بغداد، وعقد اجتماعاً مع زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر.يذكر الرئيس مسعود البارزاني، وصل إلى العاصمة العراقية بغداد، أمس الخميس، في أول زيارة له منذ إجراء استفتاء الاستقلال في 25-9-2018 والتصعيد الذي شهدته العلاقات بين أربيل وبغداد.وخلال زيارته لبغداد، التقى البارزاني بمعظم الشخصيات والأطراف السياسية وكبار المسؤولين ومنهم رئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي، ورئيس تحالف الفتح، هادي العامري، ورئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، ورئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، ورئيس ائتلاف النصر، حيدر العبادي، ورئيس تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم، ورئيس الجبهة التركمانية، أرشد الصالحي، ورئيس جبهة الحوار الوطنيّ، صالح المطلك ومسؤولين آخرين.ويضم الوفد التي يترأسه الرئيس البارزاني كلاً من مستشار مجلس أمن إقليم كوردستان، مسرور البارزاني، وعضو قيادة الحزب الديمقراطي، آزاد برواري، ووزير المالية، فؤاد حسين، ووزير الإعمار والإسكان، بنكين ريكاني، ومسؤول الفرع الخامس للحزب، شوان محمد طه، ورئيسة كتلة الحزب الديمقراطي في البرلمان العراقي، فيان محمد والبرلماني السابق، مسعود حيدر وآخرين.

ترجمة وتحرير: شونم عبدالله خوشناو

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