9 قتلى بهجوم مسلح على مركز للشرطة في ليبيا

2018/11/23 | 22:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر محلي ليبي مساء اليوم الجمعة بأن مجموعة مسلحة قامت بهجوم على مركز للشرطة في مدينة تازربو جنوب شرقي ليبيا.وبحسب المصدر، إن "مجموعة مسلحة دخلت إلى منطقة تازربو وسيطرت على مركز الشرطة وسط المدينة وقتلت 9 أشخاص ".وأعلن المركز الإعلامي تازربو في بيان على صفحته الرسمية عبر "فيسبوك" اليوم الجمعة إن "الأنباء الأولية تفيد بهجوم مجموعة مسلحة يرجح بأن تكون من تنظيم داعش على مركز شرطة تازربو"، مضيفاً أن "الاشتباكات لا زالت قائمة في محيط مركز شرطة تازربو وسماع أصوات الرصاص".

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