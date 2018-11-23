الفرنسي جيرار يترك الوداد البيضاوي

2018/11/23 | 22:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأكد محامي جيرار في باريس فؤاد بلعروسي إن موكله "لم يعد يعمل لحساب الوداد البيضاوي بعدما قرر رئيس النادي إقالته"، موضحا أنه "سيتخذ كل السبل القانونية للدفاع عن حقوقه".

ولم يتسن التواصل مع رئيس النادي سعيد الناصري للتعليق على هذه الأنباء، بينما نقلت عنه وسائل إعلام محلية قوله إن جيرار (64 سنة) "قدم استقالته صباح الجمعة بشكل رسمي".

ويحتل الوداد المركز الأخير في ترتيب الدوري المغربي بست نقاط من أربع مباريات (فوز وخسارتين)، علما أن لديه أربع مباريات مؤجلة.

وكانت تقارير إعلامية محلية أشارت الى أن الإدارة سعت للتوصل الى تسوية مع جيرار لفسخ التعاقد بالتراضي، بينما يصر الأخير على نيل كامل مستحقاته.

وغاب المدرب الفرنسي الخميس عن دكة الاحتياط في المباراة التي جمعت فريقه بيوسفية برشيد بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء ضمن مباراة مؤجلة من المرحلة الثانية للدوري المغربي.

وفي خضم الأزمة بين جيرار والوداد، كشف المدرب السابق للمنتخب التونسي فوزي البنزرتي لفرانس برس الأسبوع الماضي، إنه يجري مباحثات مع إدارة الوداد للعودة لتدريب النادي.

ويعتبر الوداد أحد الأندية الأكثر تتويجا بالألقاب في المغرب إلى جانب غريمه الرجاء البيضاوي.



وتوج الوداد بلقب الدوري 19 مرة، وكأس العرش تسع مرات، ودوري أبطال إفريقيا مرتين آخرها العام الماضي.

وقاد المدرب جيرار فريق مونبلييه الى لقب الدوري الفرنسي عام 2012، كما سبق له تدريب أندية نيم وستراسبورغ وليل ونانت الفرنسية.

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