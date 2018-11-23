2018/11/23 | 22:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاهد بالفيديو | مصدر مطلع: بارزاني ركز في زيارته على عودة البيشمركة لكركوك

مصدر الفيديو: yuFpVYeK6sk

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