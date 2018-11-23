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شاهد بالفيديو | مصدر مطلع: بارزاني ركز في زيارته على عودة البيشمركة لكركوك
2018/11/23 | 22:07
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شاهد بالفيديو | مصدر مطلع: بارزاني ركز في زيارته على عودة البيشمركة لكركوك

مصدر الفيديو: yuFpVYeK6sk

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