دلور ميقري - شيرين وفرهاد: بقية الفصل الخامس

2018/11/23 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #دلور_ميقري 3ذلك الصيف، كان قد أعدّ جلسة جميلة في حديقة شقته، الأمامية.ثمة على طرف مدخل المنزل، المطلة عليه نافذتا المطبخ وغرفة الأطفال، وضعَ طقماً خشبياً من طاولة وكرسيين.كان يجلس هنالك غالباً عند العصر، حينما تكون الشمسُ قد حجبت عن حديقته الأخرى، الكبيرة.أحد جيرانه، وهوَ فلسطينيّ دمشقيّ في نحو الخمسين من العمر، اعتادَ آنذاك مشاركته في احتساء المشروبات مع أنفاس النرجيلة.كانت شقته ملاصقة لشقة ت......

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