نادية خلوف - عندما تخسر موقفاً تظهر سلبياتك

2018/11/23 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #نادية_خلوف عندما تخسر تنزل أسهمك بين مناصريك، وبين أعداءك، يحاولون أن يكشفوا حقيقتك، وربما أغلب من يكشف الحقيقة هم من المقربين من الشّخص المعني.قرأت اليوم مقالاً في الغارديان لكاتبة عمود اسمها نسرين مالك،- وتبدو من أصول مهاجرة- عن المرشحة للرئاسة الأمريكية السّابقة للرئاسة الأمريكيّ هيلاري كلينتون .عنوان المقال هو: البرغماتية تعطي التي تبناها هيلاري كلينتون تفسح المجال أمام الشّعبوية تقول الك......

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