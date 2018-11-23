الحلبوسي وعبد المهدي يؤكدان على أهمية اختيار شخصيات مهنية وكفوءة للوزارات الشاغرة

2018/11/23 | 22:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:اكد رئيس مجلس محمد الحلبوسي، اليوم الجمعة، ورئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، على اهمية اختيار شخصيات مهنية وكفؤءة للوزارات الشاغرة في الكابينة الحكومية.وذكر بيان لمكتب الحلبوسي تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان "الحلبوسي عبد المهدي في مكتبه اليوم، لبحث جملة مهمة من قضايا المشهد العراقي وتطوراته، وفي مقدمتها أزمة السيول التي تعرضت لها عدد من مدن محافظتي نينوى وصلاح الدين فضلا عن مخيمات النزوح"، مبينا ان "الطرفين شددا على ضرورة أن تباشر خلية الأزمة المشكلة عملها بأسرع وقت ممكن، لغرض تدارك الوضع الإنساني وتعويض المتضررين".

واوضح البيان ان "الحلبوسي وعبد المهدي اكدا على أهمية الإسراع بإغلاق مخيمات النزوح، وتوفير التخصيصات اللازمة لعودة النازحين وحسم هذا الملف بشكل نهائي، اضافة الى أهمية اختيار شخصيات مهنية وكفوءة، وبما يدعم جهود تطبيق البرنامج الوزاري وتلبية تطلعات المواطنين".واشار الى ان "الطرفين بحثا ايضا سبل التعاون والتنسيق المشترك بما يحقق التكامل المطلوب بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ويسهم بتشريع القوانين التي تنعكس إيجابا على واقع المواطن العراقي، وفي مقدمتها محاربة الفساد".ولفت البيان الى ان "الحلبوسي وعبد المهدي شددت على ضرورة الإسراع بإجراء التعديلات اللازمة، التي من شأنها دعم عمليات الإعمار والارتقاء بالواقع الخدمي وتوفير فرص العمل"، موضحا ان "اللقاء بينهما تضمن مناقشة ملف معالجة توزيع قطع الأراضي وإصدار القرارات اللازمة لذلك، فضلا عن خطط تسهيل عمليات البناء من أجل القضاء على العشوائيات، ومشروع فتح المنطقة الخضراء، لتسهيل حركة السير بين جانبي الكرخ والرصافة، والأخذ بالحسبان توفير الحماية للسفارات والبعثات الدبلوماسية".

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