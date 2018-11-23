مسرور بارزاني يؤكد ضرورة إضفاء الطابعي المؤسسي على العلاقات بين أربيل وبغداد

2018/11/23 | 22:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- معرباً عن تفاؤله بالقيادة العراقية الجديدة ...

أكد مستشار مجلس أمن إقليم كوردستان مسرور بارزاني، أن الزعيم الكوردي مسعود بارزاني أجرى في بغداد والنجف لقاءات هامة بصدد تنظيم العلاقات بين أربيل وبغداد وإيجاد حلول للمشاكل العالقة بين الجانبين.

وقال القيادي الكوردي الشاب عبر تويتر بصدد الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الرئيس بارزاني والوفد المرافق له خلال اليومين الماضيين: «لحظة ميمونة لإجراء نقاش ذي مغزى حول القضايا العالقة، وإضفاء الطابع المؤسسي على علاقات حكومة إقليم كوردستان مع الحكومة الاتحادية».

وأردف مسرور بارزاني «إنني متفائل لأن القيادة الجديدة تقدّر الفوائد المشتركة للنجاح وتكاليف الفشل، وهي كثيرة بالنسبة لشعوبنا وللمنطقة».

وأجرى الزعيم الكوردي مسعود بارزاني خلال زيارته الرسمية التي استهلها أمس الخميس، سلسلة لقاءات مع كبار القادة العراقيين في كل من بغداد والنجف.

وأكد الرئيس بارزاني أن زيارته تهدف أولاً لدعم حكومة عادل عبد المهدي وإيجاد حلول للمشاكل العالقة بين أربيل وبغداد.

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