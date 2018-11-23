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مجلس الوزراء يتخذ 6 إجراءات عاجلة لمواجهة أزمة السيول
2018/11/23 | 22:12
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- عقد رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي اجتماعًا طارئًا لخلية إدارة الأزمات المدنية حول آثار السيول التي تعرضت لها منطقة الشرقاط ومناطق أخرى في محافظتي صلاح الدين ونينوى والمحافظات الجنوبية.

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