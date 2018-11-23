2018/11/23 | 22:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ردت الإعلامية الإماراتية مريم الكعبي، على غادة عويس، المذيعة بفضائية الجزيرة القطرية، بعد إساءتها إلى مصر، إضافة إلى تطاولاتها الدائمة على المملكة العربية السعودية بخصوص قضية خاشقجي.​

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مريم الكعبي ترد بقوة على غادة عويس وتسخر منها بعد إساءتها لـ«مصر»: «ربي يخليكي لجزيرتك») نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مريم الكعبي ترد بقوة على غادة عويس وتسخر منها بعد إساءتها لـ«مصر»: «ربي يخليكي لجزيرتك») من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).