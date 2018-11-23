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مريم الكعبي ترد بقوة على غادة عويس وتسخر منها بعد إساءتها لـ«مصر»: «ربي يخليكي لجزيرتك»
2018/11/23 | 22:12
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ردت الإعلامية الإماراتية مريم الكعبي، على غادة عويس، المذيعة بفضائية الجزيرة القطرية، بعد إساءتها إلى مصر، إضافة إلى تطاولاتها الدائمة على المملكة العربية السعودية بخصوص قضية خاشقجي.​

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