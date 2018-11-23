عبد المهدي يوجه وزير الصناعة للمساهمة في مواجهة السيول وإغاثة المتضررين

2018/11/23 | 22:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، اليوم الجمعة، خلال اتصال هاتفي، وزير الصناعة صالح الجبوري، بالتعاون التام وتقديم الدعم الفني واللوجستي للسيطرة على موجة السيول التي ضربت قضاء الشرقاط وعدد من مناطق ونواحي ومدن العراق واغاثة المتضررين فيها.

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