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فيديو: طائرة من سلاح الجو الاردني تخلي 4 جنود عراقيين اصيبوا بانفجار عبوة ناسفة
2018/11/23 | 22:14
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد- ناس أخلى سلاح الجو الاردني، الجمعة، اربعة جنود عراقيين تعرضوا لاصاباتٍ خطيرة جراء انفجار عبوة ناسفة بالقرب من معبر الكرامة الحدودي.

وقالت هيئة الاركان الاردنية، اليوم (23 تشرين الثاني 2018)، في بيان تلقى “ناس”، نسخة منه إن “عملية الانقاذ جاءت بتوجيه من الملك عبدالله الثاني بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، وذلك بعد تعرض اربعة […]

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