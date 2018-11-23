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حي في السليمانية يحوز على تصنيف “نموذج التعايش القومي”
2018/11/23 | 22:14
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد- ناس   صنف مشروع “تصالح” المدعوم من منظمتي CFI و MICT في أحد تقاريره، حي (سرجنار) في مدينة السليمانية بأنه نموذج للتعايش القومي والمجتمعي بين النازحين والسكان.

ويتجاوز أعداد النازحين في اقليم كردستان 139 ألف عائلة تنتشر 60 ألف منها داخل الأحياء والمدن في السليمانية.

  ويشير التقرير، إلى أن “أحد احياء سرجنار القديمة، […]

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