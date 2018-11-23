الداخلية التركية: واشنطن حولت الحدود العراقية السورية إلى مختبر للإرهاب

2018/11/23 | 22:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة حولت الحدود السورية العراقية إلى "مختبر للإرهاب".

جاء ذلك في كلمة ألقاها صويلو في الندوة الثالثة للأمن، التي تنظمها أكاديمية الشرطة بولاية أنطاليا جنوبي البلاد.

وأشار صويلو إلى أن الولايات المتحدة تعقد صفقات مع الإرهابيين حول تقاسم النفط من الآبار الواقعة على الحدود العراقية السورية.

وأضاف "أمريكا حولت الحدود العراقية السورية إلى مختبر للإرهاب".

ولفت الوزير التركي إلى أن قرابة 94 بالمئة من الذين يفقدون حياتهم جراء الإرهاب، مواطنون في الدول الواقعة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا، والدول الإفريقية الواقعة تحت الصحراء الكبرى.

الوزير التركي قال إن بلاده تحتل المركز التاسع في لائحة الدول العشر الأكثر تضررا من الهجرة، والهجرة غير النظامية، وتجارة المخدرات، والمقاتلين الأجانب الإرهابيين، بسبب موقع تركيا الجغرافي.

واستعرض صويلو الصعوبات والتحديات التي تتعرض لها بلاده قائلا، إن تركيا تستضيف على أراضيها 3 ملايين و591 ألف سوري.

وأضاف أن قوات الأمن التركية ضبطت 234 ألفا و443 مهاجرا منذ مطلع العام الحالي فقط.

وأكد أن الشرطة التركية شنت 127 ألف عملية مكافحة للمخدرات، و109 آلاف و737 عملية مكافحة إرهاب، خلال 2018.

وأوضح في هذا الإطار أن تركيا وحدها ضبطت 16 بالمئة من عمليات تهريب المخدرات في العالم للعام الحالي.انتهى/س

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