2018/11/23 | 22:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خطيب جمعة ابو حنيفة يهاجم “بوبجي” ويحملها مسؤولة هذه المشاكل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع كلكامش برس الإلكتروني بتاريخ: 2018/11/23 | 22:17.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع كلكامش برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خطيب جمعة ابو حنيفة يهاجم “بوبجي” ويحملها مسؤولة هذه المشاكل) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خطيب جمعة ابو حنيفة يهاجم “بوبجي” ويحملها مسؤولة هذه المشاكل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).