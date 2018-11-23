تركيا تعلن استعدادها لمساعدة العراق في اغاثة المتضررين من السيول

2018/11/23 | 23:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن السفير التركي لدى بغداد فاتح يلدز، الجمعة ،استعداد بلاده لتقديم الاغاثة والمساعدات اللازمة للمتضررين من السيول الجارفة التي اجتاحت مناطق ومدن في العراق جراء هطول الامطار الغزيرة.

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