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تركيا تعلن استعدادها لمساعدة العراق في اغاثة المتضررين من السيول
2018/11/23 | 23:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلن السفير التركي لدى بغداد فاتح يلدز، الجمعة ،استعداد بلاده لتقديم الاغاثة والمساعدات اللازمة للمتضررين من السيول الجارفة التي اجتاحت مناطق ومدن في العراق جراء هطول الامطار الغزيرة.

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