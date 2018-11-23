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صالح يؤكد لدي مستورا اهمية تضافر الجهود لانهاء الازمة السورية
2018/11/23 | 23:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، الجمعة، على أهمية تضافر الجهود الدولية والاقليمية لانهاء الأزمة السورية، وايجاد حل دائم وشامل لجميع مشاكل المنطقة.

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