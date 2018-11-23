صالح يؤكد لدي مستورا اهمية تضافر الجهود لانهاء الازمة السورية

2018/11/23 | 23:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، الجمعة، على أهمية تضافر الجهود الدولية والاقليمية لانهاء الأزمة السورية، وايجاد حل دائم وشامل لجميع مشاكل المنطقة.

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