2018/11/23 | 23:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اسرار ميديا محمد علي مزهر شعبان الثأر هو الذي يقود خطى القادمين، وكأنهم يقدمون القصاص، قبل الخلاص من هذا التأزم الذي اختلج في صدور قائدها عمى التعصب والثأر .
نوايا […]
هناك تفاصيل اخرى بخصوص ( إدفع ..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (( إدفع .. تنفع ) .. حكومة التكنوقراط) نشر أولاً على موقع (اسرار) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
نوايا […]
هناك تفاصيل اخرى بخصوص ( إدفع ..
تنفع ) ..
حكومة التكنوقراط اسرار ميديا.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (( إدفع .. تنفع ) .. حكومة التكنوقراط) نشر أولاً على موقع (اسرار) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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