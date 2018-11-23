2018/11/23 | 23:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسرار ميديا محمد علي مزهر شعبان الثأر هو الذي يقود خطى القادمين، وكأنهم يقدمون القصاص، قبل الخلاص من هذا التأزم الذي اختلج في صدور قائدها عمى التعصب والثأر .نوايا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ( إدفع ..



تنفع ) ..



حكومة التكنوقراط اسرار ميديا.

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