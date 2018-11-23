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( إدفع .. تنفع ) .. حكومة التكنوقراط
2018/11/23 | 23:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اسرار ميديا محمد علي مزهر شعبان الثأر هو الذي يقود خطى القادمين، وكأنهم يقدمون القصاص، قبل الخلاص من هذا التأزم الذي اختلج في صدور قائدها عمى التعصب والثأر .

نوايا […]

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حكومة التكنوقراط اسرار ميديا.

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