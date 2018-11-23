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بالوثيقة.. نائب يقدم طلباً مستفزاً وصادماً للشعب!!
2018/11/23 | 23:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- سياسية- كلكامش برس؛ قدم نائب طلباً مثيراً للجدل -أو مستفزاً ربما للشعب- الى رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي.

ووجه النائب عن كتلة بدر المنضوية بتحالف فتح، عباس شعيل الزاملي، طلباً للحلبوسي “بالموافقة والإيعاز لصرف مبلغ قدره 13 مليون دينار لشراء وصيانة محرك السيارة الخاصة بمكتبه”.

ويأتي الطلب في وقت يناقش مجلس لنواب، مقترح الحلبوسي بتخصيص […]

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