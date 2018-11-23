2018/11/23 | 23:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ قدم نائب طلباً مثيراً للجدل -أو مستفزاً ربما للشعب- الى رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي.ووجه النائب عن كتلة بدر المنضوية بتحالف فتح، عباس شعيل الزاملي، طلباً للحلبوسي “بالموافقة والإيعاز لصرف مبلغ قدره 13 مليون دينار لشراء وصيانة محرك السيارة الخاصة بمكتبه”.ويأتي الطلب في وقت يناقش مجلس لنواب، مقترح الحلبوسي بتخصيص […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. نائب يقدم طلباً مستفزاً وصادماً للشعب!!) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. نائب يقدم طلباً مستفزاً وصادماً للشعب!!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).