خسائر النفط وموسم الجمعة السوداء محور الأسواق العالمية اليوم

2018/11/23 | 23:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من أحمد شوقي

مباشر: تصدرت خسائر أسعار النفط وفعاليات الجمعة السوداء على مجريات الأحداث في الأسواق العالمية بنهاية تعاملات اليوم الجمعة.

فيما دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتعاون الكونجرس من أجل تأمين الحدود، بعد أن أعلن توقيع أمراً بإغلاق الحدود مع المكسيك.

خسائر النفط

تهاوت أسعار النفط نحو 8% عند تسوية تعاملات اليوم ، ليسجل "نايمكس" أكبر هبوك يومي في أكثر من 3 سنوات.

كما تراجع الخام الأمريكي بأكثر من 11% خلال الأسبوع الجاري، ليسجل خسائره الأسبوعية السابعة على التوالي.

وتعاني أسعار الخام من خسائر حادة خلال الفترة الأخيرة مع مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وزيادة الإمدادات.

كما تراجعت أسعار الذهب عند نهاية تعاملات اليوم، مع قوة العملة الأمريكية بفعل خسائر عملتي اليورو والجنيه الإسترليني، لكن المعدن الأصفر استقر خلال الأسبوع المنتهي اليوم.

الجمعة السوداء

يترقب المستثمرون إعلان كبار شركات التجزئة عن مبيعات موسم الجمعة السوداء هذا العام.

وأظهرت البيانات الأولية، ارتفاع حجم المعاملات التجارية لمبيعات التجزئة في بداية الجمعة السوداء مقارنة بالعام الماضي، في حين تراجعت قيمتها.

وحتى الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع حجم عمليات الدفع بنسبة 16% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

فيما قفزت مبيعات التجزية الأمريكية عبر الإنترنت بنحو 29% في عيد الشكر مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وذكرت بيانات "أدوبي أناليتيكس" أن المتسوقين عبر الإنترنت أنفقوا 1.75 مليار دولار أمس الخميس حتى الساعة الخامسة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي، بزيادة 28.6% عن العام الماضي

مؤشرات الأسهم العالمية

تراجعت الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات اليوم، وفقد "داو جونز" 170 نقطة مع تهاوي أسعار النفط والتي أثرت سلبياً على معنويات المستثمرين.

وسجلت الأسهم الأمريكية خسائر أسبوعية قوية، حيث تراجع "داو جونز" بأكثر من 1100 نقطة.

وكشفت بيانات رسمية عن تراجع النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة لأدنى مستوى في شهرين خلال نوفمبر.

فيما تحولت الأسهم الأوروبية للارتفاع بنهاية تعاملات اليوم بدعم قطاع البنوك، لكنها سجلت خسائر أسبوعية.

وأظهرت بيانات اقتصادية اليوم، تراجع النشاط الاقتصادي لمنطقة اليورو لأدنى مستوى في 47 شهراً خلال نوفمبر الجاري، كما انكمش اقتصاد ألمانيا للمرة الأولى منذ عام 2015 بالقراءة النهائية خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وفي بيانات أخرى، تراجع النشاط الاقتصادي في ألمانيا لأدنى مستوى في 4 سنوات خلال الشهر الجاري.

ومع تجدد التوترات التجارية، تراجعت الأسهم الصينية بالختام، لتسجل خسائر أسبوعية قوية.

فيما أغلقت البورصة اليابانية أبوابها أمام المستثمرين في عطلة رسمية احتفالاً بعيد شكر العمال.

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