2018/11/23 | 23:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

استقبل رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح في مقر اقامته في العاصمة الايطالية مساء اليوم الجمعة، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي مستورا.وجرى خلال اللقاء، الذي يأتي على هامش مؤتمر (حوار المتوسط) في روما، تبادل الآراء حول آخر التطورات في الوضع سوريا ودور العراق وتأثيره الاقليمي وبما يصب في ترسيخ السلام والاستقرار في المنطقة.وأكد الرئيس برهم صالح على أهمية تضافر الجهود الدولية والاقليمية لانهاء الأزمة السورية، وايجاد حل دائم وشامل لجميع مشاكل المنطقة، مشددا على ان الاستقرار في سوريا سينعكس على الاستقرار في العراق والمنطقة.من جانبه، أشاد المبعوث الأممي بخطاب رئيس الجمهورية في المؤتمر ودعوته لاحلال الاستقرار والازدهار في المنطقة، مؤكدا على أهمية دور العراق في الحرب ضد الارهاب والتصدي لتنظيم داعش الارهابي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس صالح يدعو خلال استقباله دي مستورا الى ايجاد حل دائم وشامل لجميع مشاكل المنطقة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئيس صالح يدعو خلال استقباله دي مستورا الى ايجاد حل دائم وشامل لجميع مشاكل المنطقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).