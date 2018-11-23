English | وظائف


الرئيس صالح يدعو خلال استقباله دي مستورا الى ايجاد حل دائم وشامل لجميع مشاكل المنطقة
2018/11/23 | 23:27
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد- واع

استقبل رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح في مقر اقامته في العاصمة الايطالية مساء اليوم الجمعة، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي مستورا.وجرى خلال اللقاء، الذي يأتي على هامش مؤتمر (حوار المتوسط) في روما، تبادل الآراء حول آخر التطورات في الوضع سوريا ودور العراق وتأثيره الاقليمي وبما يصب في ترسيخ السلام والاستقرار في المنطقة.وأكد الرئيس برهم صالح على أهمية تضافر الجهود الدولية والاقليمية لانهاء الأزمة السورية، وايجاد حل دائم وشامل لجميع مشاكل المنطقة، مشددا على ان الاستقرار في سوريا سينعكس على الاستقرار في العراق والمنطقة.من جانبه، أشاد المبعوث الأممي بخطاب رئيس الجمهورية في المؤتمر ودعوته لاحلال الاستقرار والازدهار في المنطقة، مؤكدا على أهمية دور العراق في الحرب ضد الارهاب والتصدي لتنظيم داعش الارهابي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس صالح يدعو خلال استقباله دي مستورا الى ايجاد حل دائم وشامل لجميع مشاكل المنطقة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئيس صالح يدعو خلال استقباله دي مستورا الى ايجاد حل دائم وشامل لجميع مشاكل المنطقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).


كامل التفاصيل في: وكالة الانباء العراقية ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ الصحة تستعد لأي تطوّر قد يطرأ بعد تحذير الانواء الجوية
⋙ السفير التركي لدى بغداد يعلن استعداد بلاده لتقديم الإغاثة إلى متضرري السيول
⋙ برهم صالح يلتقي دي ميستورا.. ويؤكد أهمية تضافر الجهود لإنهاء الأزمة السورية
⋙ مظاهرات حاشدة للمطالبة بغلق سفارات نظام الملالي أمام البرلمان الدنماركي
⋙ بسبب "PUBG" .. مقتل شاب في اقليم كوردستان
بالفيديو والصور
⋙ شاهد بالفيديو | كالوس .. علي بن الحسين - 2018/11/23
⋙ فيديو| «الإعلام اليمني»: دور المبعوث الأممي أضر بالشرعية لصالح ميليشيا الحوثي 
⋙ بالصور.. الأمن الاردني يخلي بأمر الملك 4 جنود عراقيين اصيبوا بانفجار قرب الحدود
الأكثر شيوعا