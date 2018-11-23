نقابة الصحفيين العراقيين ترفض قرار إنهاء عمل 34 صحفيا في قناة الحرة عراق

2018/11/23 | 23:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اصدر المرصد العراقي للحريات الصحفية مساء اليوم الجمعة، بيانا عبر فيه عن رفضه قرار إنهاء عمل 34 صحفيا في قناة الحرة عراق، جاء فيه:

يعبر المرصد

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