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نقابة الصحفيين العراقيين ترفض قرار إنهاء عمل 34 صحفيا في قناة الحرة عراق
2018/11/23 | 23:27
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-   

اصدر المرصد العراقي للحريات الصحفية مساء اليوم الجمعة، بيانا عبر فيه عن رفضه قرار إنهاء عمل 34 صحفيا في قناة الحرة عراق، جاء فيه:

يعبر المرصد

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