الرئيس برهم صالح يستقبل دي مستورا

2018/11/23 | 23:27

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استقبل رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح في مقر اقامته في العاصمة الايطالية مساء اليوم الجمعة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا السيد ستيفان

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