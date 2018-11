كارتيرون يوجه رسالة لجمهور الأهلي

2018/11/23 | 23:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلال محمد فيسبوك تويتر بعث الفرنسي، باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للنادي الأهلي، رسالة إلى جمهور القلعة الحمراء، وذلك عقب رحيله رسمياً من الفريق.

وأعلن الأهلي، بالأمس رحيل كارتيرون عن تدريب القلعة الحمراء، بعد توديع بطولة زايد للأندية من دور الـ 16 علي حساب الوصل الإماراتي، ومن قبلها خسارة نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكتب كارتيرون على صحفته الرسمية على موقع تويتر: "للجمهور العزيز، ولأصدقائي، من الصعب أن أخبركم بمدي حبي لكم".



وواصل: "لقد عيشت معكم حلماً في الأهلي وكان حقيقة بالنسبة لي، سامحوني لعدم تحقيق بطولة أفريقيا، أتمنى لكم كل التوفيق".

Dear fans , my friends, hard for me tonight to tell you how much I love you , from deep down my heart , I have been living a dream that came true with you , forgive me for not getting you the cup , I wish you all the best , yalla ahly !!!!❤❤❤

— carteron patrice (@guerrierblanc) November 23, 2018الأهلي أعلن بالأمس أيضاً، رحيل مايكل ليندمان، مدرب أحمال الفريق، بينما يتولى محمد يوسف مهمة المدير الفني بصورة مؤقتة لحين التعاقد مع مدير فني جديد.

الجدير بالذكر ان كارتيرون تولى مهمة تدريب الأهلي، في يونيو الماضي، وشارك في 21 مباراة حقق الفوز خلال 12، وتعادل في ست مناسبات، وخسر ثلاث مباريات.

