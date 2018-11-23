خاص جول - شادي محمد: رفضت إهانة الخطيب ولولا جمهور الأهلي لدخلنا في نفق مظلم

2018/11/23 | 23:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد رفعت فيسبوك تويتر تحدث شادي محمد لاعب وقائد النادي الأهلي السابق، عن الأزمات التي يمر بها ناديه خلال الفترة الحالية، وكان آخرها إقالة الفرنسي باتريس كارتيرون.

الأهلي خسر بطولتين خلال اسبوع واحد، الأولى أمام الترجي التونسي بنهائي دوري أبطال إفريقيا، والثانية أمام الوصل الإماراتي ببطولة كأس زايد للأندية الأبطال.

وقال شادي محمد خلال تصريحات خاصة لـ"جول" :"أسباب أزمات الأهلي الحالية كثيرة، منها لم يتحدث عنها أحد، ومنها لها خلفيات قديمة، ودائمًا أتحدث كأهلاوي وانتخابات الأهلي انتهت ولم يتحدث".



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قائد الأهلي السابق تابع: "السبب الأول الصفقات، الفريق القوي الذي يريد المنافسة على الألقاب، يتعاقد مع كل لاعب قوي أمامه، ويسد أذناه ولا يلتفت لأي أمر، أنا الأهلي ألعب على كل البطولات، والمباريات الودية مثل الرسمية بالنسبة لي".

مدافع الأهلي أردف: "كان يتم غلق الصفقات في وجه الأهلي، بمعنى الصفقة التي تبلغ قيمتها 2 مليون جنيه، يتم مطالبته بـ30 مليون جنيه للتعاقد معها، وذلك بحجة الاستثمار".

شادي محمد كشف عن أخطاء وقع الأهلي فيها عند مفاوضات مع لاعب حيث قال: "يجب أن يكون هناك سرية في تحركاتي مع لاعبين، ولكن للأسف كان يتم تسريب أسماء اللاعبين الذين تريد التعاقد معهم، وبعدما يقوم الأهلي بإبداء رغبة في ضم هذا اللاعب، يتفاجئ بمطالبات مالية مبالغ فيها".

كارتيرون يودع جماهير #الأهلي بعد قرار إقالته.



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— جول مصر (@goaleg) November 23, 2018اللاعب صاحب الـ40 عامًا قال: "روح الفانلة الحمراء، عندما تلعب العب واخسر بشرف، ليس من المقبول في نهائي دوري أبطال إفريقيا، تحصل على ركلة ركنية واحدة، ولم يصوب كرة على المرمى".

شادي محمد استطرد حديثه قائلًا: "عندما خسر الأهلي أمام الوداد كانت الخسارة بشرف لأن اللاعبين قاموا بما عليهم، ولكن في مباراة الترجي كان هناك تقصير داخل الملعب وأيضًا أمام الوصل الإماراتي".

قائد الأهلي تحدث عن جماهير الأهلي حيث قال: "الجمهور كان درع وسيف للأهلي، لولا جمهور الأهلي كنا سنذهب إلى نفق مظلم، واستطاع أن يحمي ناديه بشكل جيد، ويجب على من يلعب للأهلي يتحمل ضغط الجماهيري".

لاعب منتخب مصر تابع: "من لا يتحمل هذه الضغوط لأن الأهلي مطلوب منه دائمًا التتويج بالبطولات، فهذا قدره، ومن لا يستطيع أن يتحمل هذا الضغط، فليرحل عن النادي الأهلي".

عن أخطاء حراس مرمى الأهلي الثلاثة قال شادي: "محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي تشير إلى أن هناك في مشكلة كبيرة، وأنا لن أجامل أي شخص على حساب الأهلي".

شادي محمد كشف عن رأيه في رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون، حيث قال: "هناك مثال شقة بدون أثاث كيف تعيش بها؟، وجود مدرب عالمي بدون لاعبين قادرين على العطاء لا ينفع، وأيضًا ليس من المعقول وجود لاعبين وغياب مدرب عالمي".

"اتحدث كواحد من عائلة الأهلي، وأمتلك تاريخ كبير بالقلعة الحمراء، أنا داعم لمجلس إدارة الأهلي الحالي مثل ما فعلته مع المجلس السابق" هكذا قال شادي محمد.

قائد الأهلي قال: "كمحب وعاشق للأهلي، على مدار 22 عامًا يتحرك فيه 5 أفراد فقط، هل الأفكار انعدمت، وكل الأهلاوية لم يمتلكوا القدرة على الإدارة؟".

تابع: "يجب خلق الكوادر وعلى سبيل المثال، من ضمن الـ5 أفراد على مدار 22 عامًا، لاعب اعتزل، وأعطيته أكثر من منصب، وفي أول فرصة، قام ببيع النادي من أجل الحصول على الدولارات".

شادي استطرد قائلًا: "من يسب الأهلي ويقول عليه عبارة عن عصابة، يجب أن لا نضع يدينا في يده، ويجتمع بالصحافيين في أحد فنادق القاهرة ومنحهم الأموال من أجل هدم الأهلي".

"أبناء الأهلي في كل مكان وفي كل الإدارات والتسويق، ويجب متابعتهم والاستفادة من خبراتهم".

مدافع الأهلي كشف عن رفضه إهانة محمود الخطيب حيث قال: "رفضت العمل في قناة LTC لأن طُلب مني إهانة مجلس إدارة الأهلي برئاسة الخطيب، وهذا واجبي لأنه بيتي".

شادي محمد استكمل حديثه: "من سمع إهانات الأهلي ولم يرد يجب أن يرحل، ومنعه من دخول القلعة الحمراء، مثله مثل أي اسم نعرفه ممنوع من دخول الأهلي".

واختتم شادي محمد تصريحاته قائلًا: "عبد الله السعيد اعتز بصداقته وعلاقتي به منذ القدم، عندما لعبنا في الإسماعيلي سويًا، ولكن تصرف مجلس الأهلي في صفقة عبد الله السعيد كان خاطئ، مع احترامي للاعب، كان يجب رحيله وعدم التجديد له بملايين الجنيهات ثم بعد ذلك يقوم أحد بمعايرة الأهلي بتلك الأموال".

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