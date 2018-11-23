يويفا يغرم مانشستر يونايتد بسبب رونالدو

2018/11/23 | 23:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد أباظة فيسبوك تويترقرر الاتحاد الأوروبي لكرة لقدم "يويفا" تغريم مانشستر يونايتد مبلغ 8 آلاف يورو، نظراً لوقائع الخرق الأمني في ملعب أولد ترافورد خلال مواجهة يوفنتوس الإيطالي.

جاء ذلك عقب 3 حالات لاقتحام الملعب من جانب المشجعين، لأجل كريستيانو رونالدو نجم الشياطين الحمر السابق ومهاجم يوفنتوس الحالي.



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ولم يُذكر أنه كان هناك تهديداً لأمن كريستيانو رونالدو الشخصي، حيث التقط رونالدو صورة مع أحد المقتحمين بالفعل.

وتعد تلك هي المرة الثانية التي يتلقى بها مانشستر يونايتد عقوبة من الاتحاد الأوروبي هذا الموسم بسبب مباراة على ملعبه.

الأولى أتت أمام فالنسيا، وتم تغريم النادي الإنجليزي 15 ألف يورو بسبب تأخر وصول الفريق لـ5 دقائق إلى الملعب بسبب الزحام المروري.





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