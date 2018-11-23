رئيس الجمهورية يؤكد لدي ميستورا أهمية تضافر الجهود لإنهاء الازمة السورية

2018/11/23 | 23:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الجمعة ( 23 تشرين الثاني 2018 ) على أهمية تضافر الجهود الدولية والاقليمية لإنهاء الأزمة السورية، وايجاد حل دائم وشامل لجميع مشاكل المنطقة.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية، حصلت الغدير على نسخة منه، إن "صالح استقبل في مقر اقامته في العاصمة الايطالية مساء اليوم الجمعة 23/11/2018 المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا السيد ستيفان دي مستورا، وجرى خلال اللقاء، الذي يأتي على هامش مؤتمر (حوار المتوسط) في روما، تبادل الآراء حول آخر التطورات في الوضع سوريا ودور العراق وتأثيره الاقليمي وبما يصب في ترسيخ السلام والاستقرار في المنطقة".وأكد الرئيس صالح، على "أهمية تضافر الجهود الدولية والاقليمية لانهاء الأزمة السورية، وايجاد حل دائم وشامل لجميع مشاكل المنطقة"، مشددا على ان "الاستقرار في سوريا سينعكس على الاستقرار في العراق والمنطقة".من جانبه أشاد المبعوث الأممي بخطاب رئيس الجمهورية في المؤتمر ودعوته لاحلال الاستقرار والازدهار في المنطقة، مؤكدا على "أهمية دور العراق في الحرب ضد الارهاب والتصدي لتنظيم داعش الارهابي".انتهى.ص.هـ.ح.





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