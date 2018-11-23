القوات الاردنية تجلي أربعة جنود عراقيين تعرضوا لانفجار داخل الحدود العراقية

2018/11/23 | 23:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال القوات في بيان اطلعت عليه الغدير، إن "الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة اوعز رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق الركن محمود فريحات إلى قائد سلاح الجو الملكي بإرسال طائرة اخلاء طبي لنقل اربعة جنود عراقيين تعرضوا لانفجار عبوة ناسفة داخل الحدود العراقية بالقرب من معبر الكرامة وذلك لخطورة اصاباتهم".وأضافت "تم اخلائهم من المعبر الحدودي إلى مدينة الحسين الطبية بعد أن تم تقديم الاسعافات اللازمة لهم داخل المعبر وكان في استقبالهم مدير عام الخدمات الطبية اللواء الطبيب سعد جابر والملحق العسكري العراقي في عمان وعدد من أعضاء السفارة العراقية".وأوضح أن "الأطباء في مدينة الحسين الطبية ان بعض الحالات تعرضوا لإصابات بليغة ونزيف حاد وبتر في الأطراف السفلية وقامت الفرق الطبية من مختلف الاختصاصات في قسم الطوارئ بتقديم كل الإسعافات وتحويل ثلاث إصابات إلى غرف العمليات لإجراء كافة المداخلات الجراحية اللازمة لهم وتم تحويل الحالة الرابعة إلى قسم الجراحة وحالته مستقرة".انتهى.ص.هـ.ح.

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