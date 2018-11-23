حادثا سير في أربيل يسفران عن مصرع شخص وإصابة 10 آخرين

2018/11/23 | 23:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو- أربيلأعلن المتحدث باسم مديرية مرور أربيل، فاضل حاجي، أن أحد الأشخاص لقي حتفه وأصيب 10 آخرين بجروح جراء وقوع حادثي سير.وقال حاجي في بيان تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه إن "حادث سير على الطريق بين أربيل – إفراز تسبب بمصرع شخص وإصابة 8 آخرين".

وأوضح أن "الحادث وقع بين سيارتين إحداهما سيارة أجرة من نوع تويوتا كورولا والثانية (كيا) خاصة، بسبب انعطاف خاطئ".

وتابع أن "الحادث الثاني وقع في الساعة 7:30 مساءً قرب قاعة الاستاذ سعيد على الطريق الفاصل بين شارعي 40 م و100 م".

وذكر أن "سبب الحادث يعود إلى التسابق بين السيارتين ما أدى إلى إصابة شخصين بجروح".

ترجمة وتحرير: شونم عبدالله خوشناو

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