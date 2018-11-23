مقتل أطفال ونساء بسيول في العراق

2018/11/23 | 23:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال سيف البدر الناطق باسم وزارة الصحة العراقية في تصريح صحافي الجمعة "إن السيول ‏تسببت في ١٠ وفيات، خمس منها في صلاح الدين واثنتان في ذي قار، وواحدة في ميسان ‏وواحدة في البصرة وواحدة في واسط، إضافة إلى ٢٢ إصابة".

وكانت الصحة العراقية أعلنت في وقت سابق تسجيل سبع وفيات بسبب السيول، خمس منها في محافظة صلاح الدين، وواحدة في محافظة ميسان، وأخرى في محافظة البصرة".

تحديث 20:10 ت.غ

قتل أربعة أطفال وثلاث نساء الجمعة جراء سيول وفيضانات ناتجة عن أمطار غزيرة في محافظة صلاح الدين شمال بغداد.



وتضررت آلاف المنازل.

وقال قائمقام قضاء الشرقاط في المحافظة علي دودح إن "ثلاثة مواطنين آخرين في عداد المفقودين".

وأضاف أن السيول أدت أيضا إلى "غرق ثلاثة آلاف منزل" في قرى محيطة ونزوح عدد كبير من العائلات.

ووجه رئيس الورزاء عادل عبد المهدي بتشكيل "خلية أزمة من قيادة عمليات صلاح الدين (...) والحكومة المحلية مدعومة بالمروحيات والآليات الثقيلة للتدخل الفوري والإشراف المباشر على عمليات الإنقاذ"، حسب بيان صادر من مكتبه.

وعلق رئيس الجمهورية برهم صالح في تغريدة عبر حسابه الشخصي على تويتر، معزيا أهالي الضحايا، واصفا الحادث "بالمؤلم الذي يؤكد على ضرورة الإعمار والخدمات".

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ومسألة الفيضانات ليست جديدة في العراق، إذ قتل 58 عراقيا في العام 2015 نتيجة السيول والصعقات الكهربائية أثناء هطول أمطار غزيرة، بسبب تردي البنى التحتية بفعل سنوات الحرب التي عاشتها البلاد.

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