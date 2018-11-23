مسلحون يشتبه بانتمائهم لتنظيم الدولة يقتلون ستة في جنوب ليبيا

2018/11/23 | 23:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤولو بلدة في المنطقة الصحراوية بجنوب ليبيا إن مسلحين يعتقد أنهم ينتمون لتنظيم الدولة أغاروا على البلدة اليوم الجمعة ما أسفر عن مقتل ستة أشخاص معربين عن اعتقادهم بأن تنظيم الدولة هو المسؤول عن الهجوم.

وقال مصدر عسكري إن المهاجمين استولوا على نقطة شرطة في بلدة تازربو شمالي الكُفرة حتى تمكن السكان من طردهم.



وأوضح المصدر أن من المعتقد أنهم ينتمون إلى تنظيم الدولة الإسلامية.

ونشرت البلدة أسماء ستة سكان على موقعها الالكتروني قالت إنهم قتلوا في الهجوم.



وكانت تازربو نقطة استراحة للسائحين خلال رحلات تخييم في الصحراء قبل انزلاق البلاد إلى الفوضى في عام 2011.

وشن تنظيم الدولة هجمات متعددة على بلدات في جنوب ليبيا منذ انسحابه إلى الصحراء بعد خسارته مدينة سرت الساحلية معقله الرئيسي في عام 2016.

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