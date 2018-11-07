الرئيس صالح يشدد على أهمية العلاقات التي تربط العراق والمملكة المتحدة

2018/11/23 | 23:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

استقبل رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح في مقر اقامته بروما مساء اليوم الجمعة، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا أليستر بيرت.وجرى خلال اللقاء الحديث عن آخر التطورات في المنطقة ودور العراق اقليميا ومساهمته في احلال السلام في المنطقة، فضلا عن جهوده ترسيخ الامن في البلاد، واعادة الاعمار.وأكد الرئيس برهم صالح على أهمية العلاقات التي تربط العراق والمملكة المتحدة، مشيدا بدور بريطانيا في دعم العراق، لاسيما في حربه ضد الارهاب.بدوره، شدد الوزير البريطاني على سعي بلاده لتطوير علاقاتها مع العراق، مبينا ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.كما أشاد أيستر بكلمة الرئيس برهم صالح في مؤتمر (حوار المتوسط).

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