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العامري مهددا الخنجر : خروجكم من تحالف البناء، يعني خسارة كل المناصب .
2018/11/23 | 23:42
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اسرار ميديا/ العربية أفادت مصادر مقربة من تحالف “الفتح”، أن زعيم التحالف هادي العامري، هدد بقلب المعادلة على الكتل السُنية والمشاركة في تحالف “البناء” في حال انسحابها من التحالف.

وأشارت […]

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