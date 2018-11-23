2018/11/23 | 23:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسرار ميديا/ العربية أفادت مصادر مقربة من تحالف “الفتح”، أن زعيم التحالف هادي العامري، هدد بقلب المعادلة على الكتل السُنية والمشاركة في تحالف “البناء” في حال انسحابها من التحالف.وأشارت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العامري مهددا الخنجر : خروجكم من تحالف البناء، يعني خسارة كل المناصب .



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