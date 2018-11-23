سيميوني سيجتمع مع مسؤولي أتلتيكو لتمديد عقده

2018/11/23 | 23:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال سيميوني في مؤتمر صحافي عشية القمة المرتقبة لفريقه أمام ضيفه برشلونة في المرحلة الثالثة عشرة من الدوري المحلي "تحدثت إلى ميغل (أنخل جيل، المستشار المفوض للنادي) خلال الغداء الأخير الذي تناولناه معا، لفترة قصيرة جدا، وصحيح أننا تحدثنا عن مسألة التمديد.ولكن ليس هناك أي شيء ملموس".

وأضاف "صحيح أن ميغل قدم لي فكرة أنه في وقت لاحق من الموسم سنلتقي لنبدأ مناقشة فكرة الاستمرار معا.



أنا أشعر أنني بحالة جيدة جدا هنا، أنا سعيد جدا، لا يزال لدي طاقة أكثر من اليوم الأول الذي وصلت فيه إلى النادي.



وبما أنني بالطبع عنيد، أواصل محاولة الفوز ببعض الألقاب التي تنقص خزائني" ملمحا إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وفاز "ال شولو" سيميوني (48 عاما) بسبعة ألقاب منذ تعيينه مدربا للـ"كولشونيرو" عام 2011: الدوري الأوروبي في عامي 2012 و2018، كأس السوبر الأوروبي في عامي 2012 و2018، كأس ملك إسبانيا في 2013، الدوري الاسباني والكأس السوبر الإسبانية في عام 2014.



وفشل سيميوني مع أتلتيكو مرتين في الظفر بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين بخسارته المباراتين النهائيتين لعامي 2014 و2016 كلاهما أمام جاره ريال مدريد.

وعلق سيميوني أيضا على وضع حارس مرمى فريقه الدولي السلوفيني يان أوبلاك (25 عاما) والذي ينتهي عقده عام 2021.

وقال "أعلم أن النادي بصدد العمل حتى يتمكن يان من الاستمرار معنا، وقد تحدثنا إليه هذا الأسبوع.



لديه أفكار واضحة حول ما يتمناه وما يحتاج إليه".

وختم قائلا "من الواضح أنه يعلم أننا نحن أيضا نحتاج لخدماته، إنه جزء مهم من هذا النادي".

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