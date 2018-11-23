ريال مدريد يدافع عن قائده راموس

2018/11/23 | 23:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ونفى النادي الملكي أن يكون قائده الأندلسي قد خرق قواعد فحص الكشف عن المنشطات..مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد أغلق الملف فور توصله بالتفسيرات الدقيقة من النادي بعد فحص أجراه خبراء الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات والاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

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