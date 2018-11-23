الصحة: 32 حالة ما بين وفاة واصابة جراء السيول الجارفة

2018/11/23 | 23:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس اعلنت وزارة الصحة، الجمعة، ان حصيلة الوفيات جراء السيول في عموم العراق وصلت الى 32 حالة ما بين اصابة ووفاة.وقالت الوزارة، اليوم (23 تشرين الثاني 2018)، في بيانها تلقى “ناس”، نسخة منه، إن “كوادرها سجلت حالات وفيات في اكثر من محافظة جراء السيول الجارفة التي تعرضت لها تلك المحافظات”.[…]

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