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صور: نفايات ومياه راكدة في السوق العربي وبعض مناطق العاصمة
2018/11/23 | 23:47
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد – ناس تداول مدونون, الجمعة, صورا للسوق العربي قرب الشورجة, تظهر تكوم النفايات داخل السوق وامتلاء شوارعه بالمياه الراكدة التي تسببت بها الامطار, اضافة الى تراكم النفايات في عدة مناطق وسط العاصمة بغداد.

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