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بعد تحذير الأنواء الجوية.. استنفار كامل لوزارة الصحة من احتمال حدوث موجات سيول
2018/11/24 | 00:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أبدت وزارة الصحة، الجمعة، استعدادها لأي تطوّر قد يطرأ بعد تحذير الانواء الجوية من احتمال حدوث موجات سيول، فيما اشارت الى انها استنفرت جميع دوائرها وامكانياتها لاسعاف المواطنين الذين تعرضت مناطقهم للامطار والسيول.

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