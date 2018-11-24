2018/11/24 | 00:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبدت وزارة الصحة، الجمعة، استعدادها لأي تطوّر قد يطرأ بعد تحذير الانواء الجوية من احتمال حدوث موجات سيول، فيما اشارت الى انها استنفرت جميع دوائرها وامكانياتها لاسعاف المواطنين الذين تعرضت مناطقهم للامطار والسيول.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد تحذير الأنواء الجوية.. استنفار كامل لوزارة الصحة من احتمال حدوث موجات سيول) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد تحذير الأنواء الجوية.. استنفار كامل لوزارة الصحة من احتمال حدوث موجات سيول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).