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الجبوري يكشف: الأوضاع في مخيمات النازحين أصبحت أكثر مآساوية
2018/11/24 | 00:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وصف النائب عن محافظة نينوى، أحمد الجبوري، الأوضاع في مخيمات النازحين بالمحافظة بـالمأساوي وذلك بالتزامن مع هطول كميات كبيرة من الأمطار .

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