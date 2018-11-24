الجبوري يكشف: الأوضاع في مخيمات النازحين أصبحت أكثر مآساوية

2018/11/24 | 00:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف النائب عن محافظة نينوى، أحمد الجبوري، الأوضاع في مخيمات النازحين بالمحافظة بـالمأساوي وذلك بالتزامن مع هطول كميات كبيرة من الأمطار .

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