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وزير بريطاني لصالح: ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين
2018/11/24 | 00:26
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [أين- بغداد]استقبل سيادة رئيس الجمهورية برهم صالح في مقر اقامته بروما مساء الجمعة وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا أليستر بيرت.وذكر بيان رئاسي انه "جرى خلال اللقاء الحديث عن آخر التطورات في المنطقة ودور العراق اقليميا ومساهمته في احلال السلام في المنطقة، فضلا عن جهوده ترسيخ الامن في البلاد، واعادة الاعمار".وأكد الرئيس صالح "على أهمية العلاقات التي تربط العراق والمملكة المتحدة، مشيدا بدور بريطانيا في دعم العراق، لاسيما في حربه ضد الارهاب".بدوره شدد الوزير البريطاني على سعي بلاده لتطوير علاقاتها مع العراق، مبينا ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين".

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