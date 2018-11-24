الرئيس صالح يستقبل في مقر اقامته بروما راشد الغنوشي

2018/11/24 | 00:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

استقبل رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح في مقر اقامته في العاصمة الايطالية مساء امس الجمعة، رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، وعددا من أعضاء البرلمان التونسي.وفي مستهل اللقاء قدم الغنوشي تهانيه إلى الرئيس برهم صالح لتوليه منصب رئيس الجمهورية، وتشكيل الحكومة، متمنيا لسيادته التوفيق في اداء مهامه.وأكد الرئيس برهم صالح أهمية علاقات الأخوة التي تربط العراق والجمهورية التونسية، مشيرا إلى ضرورة العمل على تعزيزها بما يخدم مصالح شعبيهما.

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