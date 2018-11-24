العراق تصدر قرارات لمواجهة السيول..والضحايا ترتفع إلى 10 وفيات

2018/11/24 | 00:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة الصحة العراقية ارتفاع عدد ضحايا السيول التي ضربت بعض المحافظات إلى 10 وفيات، بالتزامن مع عدد من القرارات من قبل الحكومة لمواجهة أزمة السيول الحالية.

وقالت الوزارة، اليوم الجمعة، إنها سجلت 5 حالات وفاة نتيجة السيول في محافظة صلاح الدين وحالتين في ذي قار، وفقاً لوكالة أنباء العراق "واع".

وأضافت، أنها سجلت أيضاً حالة وفاة في البصرة وأخرى في واسط وحالة في ديالي.

وكانت أشد المناطق تأثراً بالأمطار والسيول في قضاء الشرقاط شمالي صلاح الدين، حيث غرقت مناطق بالكامل.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء، عادل عبدالمهدي، عدد من القرارات خلال الاجتماع الطارئ لخلية إدارة الأزمات المدنية لمعالجة آثار السيول وإغاثة المواطنين المتضررين.

وأقر عبد المهدي، قيام المحافظين ورؤساء الدفاع المدني في المحافظات بعقد اجتماعات مع اللجان الفرعية للتهيؤ للحالات الطارئة نتيجة هطول الأمطار وارتفاع مناسيب الأنهار أو زيادة كميات مياه السيول.

ووافق، على قيام وزارة الإعمار والإسكان والبلديات بإصلاح خطوط أنابيب المياه والمحطات المتضررة فوراً.

وصدق اجتماع الطوارئ، أن تتولى وزارة الهجرة والمهجرين تأمين الأعداد الكافية والخيم والمستلزمات الإغاثية والايوائية ومساعدات غذائية وأغطية للمخيمات بالتعاون والتنسيق مع وزارة التجارة وجمعية الهلال الأحمر العراقية والمنظمات الدولية الداعمة.

كما أقر عبد المهدي، تأمين وصول الإمدادات الإغاثية من خلال تسهيل عمليات وصولها إلى المناطق المتضررة.

وكان خامس القرارات، تأمين المتطلبات الفورية لمديرية الدفاع المدني في وزارة الداخلية وبشكل خاص الزوارق والنجادات وغيرها وتتولى وزارة المالية تمويل ذلك فوراً.

فيما ستقوم اللجان الفرعية مباشرة، بتعويض المتضررين في المحافظات وتوثيق الأضرار الخاصة بالممتلكات الشخصية والوحدات السكنية.

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