جوميز: عمق القائمة مفتاح اجتياز الفترة المزدحمة

2018/11/24 | 00:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد أباظة فيسبوك تويترشدد جو جوميز مدافع ليفربول على أهمية عمق قائمة الفريق في المرحلة القادمة من عمر منافسة البريميرليج.

وقال جوميز في تصريحاته لموقع الريدز الرسمي:"في المواسم الماضية أعتقد أن تلك المرحلة كانت حاسمة للغاية في موسمنا".



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وأضاف:"نحن نعلم أهميتها ومدى صعوبتها بكم المباريات التي سنضطر لخوضها في وقت قصير، ولكننا جاهزين".

وأوضح:"كل فرق البريميرليج ستواجه المهمة نفسها، يجب أن نكون مستعدين ونحصل على أكبر عدد ممكن من النقاط".

ويخوض ليفربول 10 مباريات بين السبت القادم ونهاية عام 2018، في منافسة شرسة مع مانشستر سيتي على صدارة المسابقة.





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