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ريال مدريد يصدر بيانا رسميا بشأن قضية قائده راموس
2018/11/24 | 00:37
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- رد نادي ريال مدريد، على التسريبات التي نشرتها صحيفة دير شبيغل الألمانية نقلا عن "فوتبول ليكس" والتي كشفت أن سيرخيو راموس قائد "الملكي" أخفق في مناسبتين باختبارات منشطات.

وجاء في البيان :

- راموس لم يقم أبدا بخرق اللوائح في قواعد مكافحة المنشطات المتعارف عليها.

- اليويفا دائما ما يطلب عينات من اللاعبين وبعض المعلومات ونعطيها لهم بشكل فوري.

- وبالنسبة لباقي الادعاءات الموجودة بالتقرير فالنادي لن يعلق عليها لأنها بدون أدلة.

وجاء ذلك بعدما رفض اللاعب بشكل غريب أن يتم اتخاذ عينة عشوائية منه، وهو ما سجله مسؤول لجنة المنشطات في تقريره.

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