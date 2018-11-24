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دراسة تكشف عن غذاء يحمل سر الحياة المديدة!
2018/11/24 | 00:37
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اسرار ميديا تشير دراسة جديدة إلى أن الوجبات الغذائية منخفضة البروتينات وعالية الكربوهيدرات، يمكن أن تكون مفتاح الحياة لفترة أطول، والحماية من الخرف.

ووجد الباحثون في جامعة سيدني، أن الفئران […]

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