2018/11/24 | 00:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسرار ميديا تشير دراسة جديدة إلى أن الوجبات الغذائية منخفضة البروتينات وعالية الكربوهيدرات، يمكن أن تكون مفتاح الحياة لفترة أطول، والحماية من الخرف.ووجد الباحثون في جامعة سيدني، أن الفئران […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دراسة تكشف عن غذاء يحمل سر الحياة المديدة! اسرار ميديا.

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